I Carabinieri di San Daniele, al termine dell'indagine avviata dopo la denuncia presentata da un 40enne udinese, hanno pizzicato un 44enne, residente nel sandanielese. L'uomo, durante la mattinata e in orario di lavoro, avrebbe sottratto il telefono cellulare della vittima in una ditta della zona. È stato sottoposto a perquisizione in strada e la refurtiva, ovvero lo smartphone, è stato trovato nella tasca dei suoi pantaloni. È stato restituito al proprietario.