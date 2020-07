Ruba medicine e materiale sanitario, preso con la refurtiva

Questa notte la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per furto aggravato un 24enne già noto alle forze dell’ordine. E’ stato trovato nei pressi dell’Ospedale Maggiore con addosso diversi medicinali e materiale sanitario, da poco trafugato in un reparto. Ricostruito l’episodio, dopo le formalità di rito, il giovane è stato denunciato da personale di una Volante della Questura.

Denunciato per furto aggravato anche un 21enne, pure lui con precedenti. Il giovane, dopo aver rubato nottetempo un’auto in viale Gessi, l’ha abbandonata dopo un incidente contro alcuni scooter parcheggiati regolarmente all’angolo fra via Belpoggio e via Franca. Sul posto personale della Squadra Volante, allertato dalle segnalazioni arrivate tramite il 112 da parte di alcuni residenti, che hanno sentito il botto.