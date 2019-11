Ruba sul posto di lavoro, licenziato e denunciato

Un 20enne avianese è finito nei guai. Il giovane, infatti, è stato pizzicato a rubare nell’azienda di Fontanafredda per la quale lavorava, specializzata nella stampa di metalli a freddo. Lunedì notte, i responsabili della ditta hanno denunciato ai carabinieri il furto, dal magazzino, di materiale ferroso destinato alla produzione ed elementi in acciaio già lavorato, per un peso complessivo di 250 chili e un valore di circa 12mila euro. Un analogo furto si era verificato nel mese di ottobre, quando erano stati sottratti scarti di metallo del valore di oltre 20mila euro. L’azienda aveva, quindi, installato sistemi di videosorveglianza rivelatisi utili: l’operaio, che nella notte del 18 novembre era di turno, è stato immortalato mentre compiva il furto.

I Carabinieri di Fontanafredda in collaborazione con i colleghi di Aviano e coordinati dal sostituto procuratore Federico Facchin, hanno trovato, a bordo dell’auto del giovane, l’intera refurtiva, che è già stata restituita all’azienda. L’operaio, immediatamente licenziato, dovrà anche sostenere un procedimento penale per furto aggravato, in attesa di chiarire se anche il colpo di ottobre sia stato opera sua.