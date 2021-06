Ruba tre bottiglie di vino, poi discute con un dipendente del negozio

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per furto aggravato un triestino classe 1983, già noto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari e di polizia. Ha sottratto tre bottiglie di vino dallo scaffale di un supermercato di via Carpineto, le ha nascoste in uno zaino e si è allontanato dall’esercizio commerciale senza pagare. Un dipendente lo ha notato e lo ha seguito all’esterno; poi, nei pressi della fermata del bus di via Valmaura, è sorta una lite fra i due.

Sono giunte alcune segnalazioni alla sala operativa della Questura tramite il 112: sul posto una Volante e un equipaggio del Commissariato di Muggia. Riportata la calma, i due sono stati identificati. Dopo le formalità di rito, il triestino è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica mentre la refurtiva è stata restituita.