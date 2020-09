Ruba tre paia di boxer, denunciato

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per furto aggravato in concorso un cittadino iracheno di 26 anni. Assieme a un altro giovane, che è riuscito a scappare, ha rubato alcuni articoli di abbigliamento da un negozio di viale XX Settembre.

Entrati in un camerino di prova, poco dopo i due si sono allontanati; una commessa ha trovato all’interno alcuni antitaccheggio a terra. Ha cercato di raggiungerli, ma nel frattempo ha telefonato al 112. Gli operatori di una Volante hanno rintracciato l’iracheno seduto su una panchina in largo Bonifacio. Non è stato trovato il tris di boxer sottratti, del valore di 12,99 euro.

Il giovane è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.