Ruba un'auto a Muggia, scatta l'inseguimento a Trieste

Ha rubato, pur non avendo ma conseguito la licenza di guida, una Fiat Punto a Muggia, ma ieri pomeriggio è stato individuato e fermato a Trieste dalla Polizia Locale. Si tratta di un giovane pluri pregiudicato triestino per reati inerenti stupefacenti, contro il patrimonio e contro la persona.



E' stato il personale in borghese del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Trieste, grazie ad una segnalazione giunta alla Sala Operativa e al costante e attento monitoraggio dei social media, a intercettarlo. Seguito a vista dagli operatori che, nel frattempo, avevano richiesto l’ausilio di una pattuglia per effettuare il fermo del veicolo in sicurezza, l'uomo alla guida dell'auto rubata guidava in modo estremamente pericoloso, sfrecciando a velocità sostenuta anche lungo strade particolarmente strette e utilizzando la viabilità secondaria al fine di evitare possibili controlli.



Nelle vicinanze dell’ospedale di Cattinara, zona notoriamente molto trafficata ed estremamente frequentata, continuando a mantenere una velocità sconsiderata e sbandando pericolosamente, gli operatori in borghese hanno deciso di porre fine all’inseguimento alla prima occasione utile.



La corsa si è conclusa nel parcheggio antistante i capolinea degli autobus davanti all’ospedale, anche in considerazione del fatto che per entrarvi il fuggitivo è stato costretto a ridurre la sua velocità.Costretto fisicamente a fermarsi con un posto di blocco improvvisato, il conducente ha tentato invano una fuga a piedi.Raggiunto ed immobilizzato, anche con l’aiuto di altro personale e dell’equipaggio in uniforme del Reparto Motorizzato, l'uomo ha continuato a porre resistenza ed è stato portato nella caserma San Sebastiano per gli atti di rito.Uno degli operatori intervenuti all'arresto, a causa della resistenza dell'arrestato, ha subito un lieve infortunio che lo ha costretto a ricorrere alle cure mediche.Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.