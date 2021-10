Ruba un'auto nella caserma dei Carabinieri e poi la distrugge

Ruba un’automobile nella Caserma dei Carabinieri, poi la distrugge in un incidente, ma il cellulare lo incastra: condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione e a una multa di 650 euro. Protagonista della vicenda un 25enne marocchino, condannato dal giudice Nicolò Gianesini per furto in abitazione. La pubblica accusa aveva chiesto tre anni di reclusione e mille euro di multa.

Stando alle indagini, l’uomo la notte del 28 giugno 2018 s'introdusse nel parcheggio della palazzina riservata al personale dei Carabinieri in via Zara a Udine, probabilmente grazie a una chiave recuperata frequentando una persona lì residente.

Poi, prese una Honda con chiavi inserite nel quadro e telecomando del cancello a bordo e, infine, si dileguò. Tuttavia, a Manzano l’auto uscì di strada. Due testimoni, che lo riconosceranno successivamente, lo videro allontanarsi dal luogo del sinistro. A incastrarlo è stato, però, il cellulare. Grazie all’analisi delle celle telefoniche, infatti, è stato possibile risalire all’utenza da lui utilizzata e a identificarlo. L’uomo dovrà anche risarcire la parte civile versando una somma pari a 4mila euro.