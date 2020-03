Ruba un'auto, poi chiede il 'riscatto'

Aveva sottratto l’auto a un estraneo, chiedendogli 200 euro per la sua restituzione. Un 32enne campano è stato arrestato nei giorni scorsi per estorsione dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di via Hermet, a Trieste.

Quando i militari hanno appreso che un 34enne molisano, residente nel capoluogo giuliano, era stato vittima del furto della propria vettura, con conseguente richiesta di 'riscatto', e che l’autore del reato, vantando immotivatamente un credito nei suoi confronti, aveva deciso di tenersi l’auto, minacciandolo che se non gli avesse dato i soldi non gliel’avrebbe più restituita (tecnica tristemente nota come “cavallo di ritorno” e particolarmente diffusa nelle aree del Paese maggiormente interessate dalla criminalità organizzata), hanno atteso che l’estorsore si rifacesse vivo.

Seguendo la vittima, che aveva deciso di pagare per paura di subire ulteriori ritorsioni e per rientrare in possesso della macchina, i militari in borgese hanno notato prima la sosta a un bancomat per prelevare la somma richiesta, poi consegnata all'estorsore. Proprio nel momento della consegna del denaro, i Carabinieri hanno scattare il bliz, bloccando e arrestando in flagranza il ladro che, dopo le formalità del caso, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della definizione della sua posizione.