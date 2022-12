Ruba un'auto, provoca un incidente e scappa a piedi

Un maldestro ladro di automobili è stato denunciato dai Carabinieri di Monfalcone. L’uomo, dopo aver rubato un fuoristrada parcheggiato nel cortile di un’abitazione a Sagrado, si era recato con la stessa vettura in un bar di Monfalcone, probabilmente per festeggiare il colpo messo a segno. All’esterno del locale, però, si era scontrato con un mezzo per la pulizia delle strade, scappando dal luogo del sinistro a piedi, di fronte agli esterrefatti operatori ecologici.

La rocambolesca azione è avvenuta la notte del 9 dicembre, ma in poche ore è stata risolta dalle forze dell’ordine. Il maldestro 'Lupin', un 42enne già noto per precedenti, infatti, aveva dimenticato all’interno dell'auto abbandonata davanti al bar uno zaino con alcuni documenti. Non solo. Era stato anche immortalato dalle telecamere di videosorveglianza mentre si scontrava contro la macchina pulitrice.

Il fuoristrada, che ha riportato diversi danni alla carrozzeria, è stato restituito al legittimo proprietario. Il 42enne, invece, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Gorizia.