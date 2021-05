Ruba un borsello, lo fermano due agenti fuori servizio

Ieri mattina, verso le 11.30, gli agenti della Polizia di Frontiera che coadiuvano quelli della Questura di Udine nei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dell’immigrazione clandestina, mentre transitavano in auto in via Marsala, liberi dal servizio, sono stati allertati da un uomo che aveva appena subito uno scippo.

Un ragazzo gli aveva strappato di dosso il borsello, contenente soldi, documenti e altri effetti personali e l’uomo, urlando “al ladro, al ladro” lo stava inseguendo assieme a un altro passante. Capito cosa stava succedendo, gli agenti sono riusciti a bloccare il ragazzo, nonostante avesse cercato di nascondersi tra alcune auto parcheggiate in via Milazzo, e a recuperare il borsello, abbandonato sotto una di queste.

Il giovane, 18enne cittadino italiano residente fuori provincia e destinatario di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Udine per due anni, emesso un mese fa dal Questore di Udine, è stato tratto in arresto in flagranza del reato di furto con strappo e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella tarda mattinata di oggi si è tenuta in videoconferenza l’udienza di convalida dell’arresto: il Gip, convalidato il fermo, sussistendo il pericolo di reiterazione del reato, ha anche disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con obbligo di firma tre volte al giorno in Questura a Gorizia. Il processo è stato rinviato a nuova udienza.