Ruba un Iphone, ma la geolocalizzazione lo incastra

A incastrarlo è stato lo smartphone che aveva appena rubato. Grazie al tracking del telefonino, la Polizia ha seguito le sue mosse e lo ha arrestato. Protagonista della vicenda un uomo di 49 anni residente a Udine, che martedì scorso ha sottratto una borsetta da un'automobile parcheggiata in via Cormor Basso.

La vittima si è subito accorta del furto e ha chiamato la Questura di Udine. Seguendo il sistema di localizzazione del cellulare, la donna ha guidato le volanti inviate dalla sala operativa fino a una via del centro. Qui, gli agenti hanno bloccato l'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, che si stava velocemente allontanando in sella a una bicicletta.

Dapprima il 49enne ha negato ogni addebito, poi, messo alle strette, ha consegnato lo smartphone, oltre a 10,3 grammi di cocaina e 565 euro in contanti, probabilmente frutto di attività illecite. Dopo aver fatto recuperare ai poliziotti la borsa, un portafogli e un mazzo di chiavi da lui abbandonati in un canale asciutto, l'uomo è stato arrestato per furto pluriaggravato e detenzione illecita di stupefacente e portato in carcere a Udine. L'arresto è stato convalidato venerdì dal gip di Udine Carlotta Silva, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.