Ruba una bici, 15enne incastrato dalle telecamere

Lascia la bici fuori da un negozio, nella zona di via Zanon, a Udine, per il tempo di un acquisto. Ma quando esce non la trova più. Un 59enne dell'hinterland udinese non si è perso d'animo e ha sporto subito denuncia alla Polizia locale, fornendo anche un breve video ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell'attività.

Grazie alle immagini, gli agenti hanno riconosciuto alcuni ragazzi che passavano davanti al negozio poco prima del furto. Così, in meno di 24 ore, i poliziotti della Municipale si sono presentati a casa dei giovani e hanno individuato un 15enne, che si era impossessato della Citybike, del valore di oltre 600 euro.

La bici è stata così restituita al proprietario, mentre la posizione del ragazzino è ora al vaglio dell'Autorità giudiziaria minorile per il reato di furto aggravato.