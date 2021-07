Ruba una bici, fermato poco dopo

Ruba una bicicletta ma viene arrestato dopo poco dai Carabinieri di Udine. È successo nella sera di ieri. I militari della Sezione Radiomobile, comandati dal Luogotenente Andrea Riolo, sono intervenuti in piazzale XXVI luglio, nel capoluogo friulano, a seguito di una chiamata al 112. E lì che hanno bloccato e arrestato, per furto in abitazione, un uomo di 39 anni, con precedenti di polizia, residente a Udine.

Poco prima aveva sottratto dal cortile di un condominio, in viale Duodo, una bike del valore di 300 euro, di proprietà di un 36enne, poi subito restituita. Al termine delle formalità di rito, per il 39enne è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Oggi l'arresto è stato convalidato: l'uomo è stato rimesso in libertà ma sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.