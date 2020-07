Fugge a bordo di una carrozzina che ha rubato poco prima in ospedale. È successo nel corso della nottata di ieri a Udine. A rubare la carrozzina, non si sa bene con che fine, è stato un uomo di 46 anni, residente nel capoluogo friulano, già noto alle forze dell'ordine.

A inseguirlo e bloccarlo sono stati i Carabinieri della Stazione di Feletto Umberto, in via Anton Lazzaro Moro. L'uomo era entrato nel nosocomio lamentando un dolore non ben precisato. È stato denunciato a piede libero per furto.