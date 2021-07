Ruba una scatola di Lego, torna nel negozio e viene riconosciuto

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per furto aggravato un cittadino serbo del 1984. Già noto alle forze dell’ordine, a fine giugno aveva sottratto il contenuto di una scatola di Lego del valore di 90 euro, lasciando sugli scaffali la confezione. Ieri, l'uomo si è ripresentato nel negozio di via Roma ed è stato riconosciuto come l’autore di questo furto. E’ stata informata la sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112 e sul posto si è recata una Volante.

Ricostruito l’episodio, dopo gli accertamenti e le formalità di rito, il serbo è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.