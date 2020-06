Ruba vari capi d'abbigliamento, ma l'antitaccheggio lo tradisce

Ieri mattina la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e furto un cittadino libico classe 1995. L’uomo, già noto alle Forze dell’ordine, ha rubato diversi capi d'abbigliamento, per un valore di circa 120 euro, da un negozio di largo Barriera. In attesa dell’arrivo dei poliziotti, l’autore del furto è stato trattenuto dal personale di vigilanza, allertato dalle barriere antitaccheggio poste all’uscita del negozio.

Ricostruito l’episodio, l’uomo è stato identificato e accompagnato in Questura, dove ha dato in escandescenza, compiendo atti autolesionistici e spintonando con violenza gli agenti. Dopo le formalità di rito, il libico è stato condotto in carcere, a disposizione della locale Procura della Repubblica.