Rubano attrezzi da lavoro tra Pordenone e Udine, presa la banda

Nuova tranche dell’operazione 'Sottobosco' dei Carabinieri di Azzano Decimo per furti di attrezzi da lavoro nei garage delle ditte e nelle pertinenze delle case, tra le provincie di Pordenone e Udine.

Il sodalizio criminale dedito ai raid ladreschi è stato sgominato: era composto da tre italiani, un 22enne domiciliato ad Azzano, un 56enne di Pravisdomini e un 67enne Porcia. I Carabinieri avevano raccolto le prime informazioni nel corso degli accertamenti su un furto commesso a giugno ai danni di una donna in Fiume Veneto, vicino al cimitero di Bannia.

Il sospettato, a bordo di un ciclomotore, si era diretto verso San Vito al Tagliamento. Dopo una serrata indagine, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato a recuperare diverso materiale per il giardinaggio e utensileria da cantiere.

Gli sviluppi investigativi hanno permesso d'identificare non solo l’uomo in fuga con il motorino ma anche due ricettatori e di recuperare materiale per un valore di circa 50mila euro, in parte già restituito ai legittimi proprietari.

In totale, i Carabinieri hanno scoperto otto furti commessi a Buja, Porcia, Cordenons, Udine e ad Azzano. Sono stati recuperati anche due ciclomotori, motoseghe e attrezzi vari da lavoro per cantiere, per un valore complessivo di circa 10mila euro. I tre uomini sono stati denunciati per furti aggravati e ricettazione in concorso.