Rubano capi d’abbigliamento, ma gli agenti li fermano con la refurtiva

Questa notte, la Polizia di Stato di Pordenone ha sventato un colpo ai danni del negozio Blauer & Napapijri di Corso Vittorio Emanuele. Nell’ambito dei dispositivi di controllo, verso le 3 di notte, un equipaggio della Digos della Questura ha notato due persone che, nella zona di borgo San Antonio, trasportavano grossi sacchi. I due, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Sono subito scattate le ricerche. Poco dopo, i poliziotti hanno trovato, a poca distanza, 10 grossi sacchi di plastica contenenti capi di abbigliamento dei marchi venduti nella vicina attività gestita dai fratelli Fioretti. Gli agenti hanno riscontrato come, poco prima, ignoti avevano forzato la porta d’ingresso del negozio usando trapano e cesoie; una volta entrati avevano svuotato tutti gli scaffali.

La merce recuperata - per un valore complessivo di circa 60 mila euro - è già stata restituita ai legittimi proprietari che, questa mattina, hanno sporto denuncia e incontrato il Questore Marco Odorisio, ringraziandolo per l’immediato intervento.

E’ il secondo furto che l’esercizio commerciale subisce con la stessa modalità. Il 2 ottobre 2018, infatti, tre cittadini rumeni erano stati fermati per furto sempre ai danni del Blauer & Napapijri, per un bottino di 50 mila euro. Anche in quella circostanza, l’intera refurtiva era stata recuperata dalla Polizia di Stato.