Rubano cavi elettrici, tre arresti a Spilimbergo

Domenica, all'ora di pranzo, a Spilimbergo, tre si sono introdotti in un capannone abbandonato, dove si possono ancora trovare accantonati i materiali di una ex ditta, prelevando diverse decine di chili di cavi elettrici, allontanandosi velocemente senza che nessuno si accorgesse del furto, visto che nell’area industriale, di domenica, non lavora nessuno.



Il valore dei cavi elettrici è elevato, pertanto il furto deve essere apparso come piuttosto semplice e remunerativo, ai tre giovani che, però, non avevano messo in conto il possibile intervento delle Forze dell'ordine.



A una pattuglia dei Carabinieri di Spilimbergo, impegnata nelle quotidiane attività di controllo del territorio, non è sfuggita la strana presenza in quel capannone che sarebbe dovuto essere chiuso. I militari si sono accorti immediatamente che stava accadendo qualcosa di anomalo, così si sono avvicinati alla struttura. I tre ragazzi alla vista dell'auto dei carabinieri sono subito saliti a bordo di un furgone bianco, partendo a velocità sostenuta.



Sono però stati subito fermati dalla pattuglia e trovati in possesso della refurtiva – circa 70 Kg di cavetteria in rame, una lampada d’emergenza ed un meccanismo di chiusura di una porta - e condotti presso la Compagnia Carabinieri di Spilimbergo per effettuare ulteriori accertamenti.



I tre ragazzi, risultati tutti di nazionalità rumena, sono stati identificati – si tratta di un 37enne, un 26enne e un 22enne tutti domiciliati a Sequals – sono stati arrestati e tradotti in carcere.