Rubano cibo per gatti dall'Autoporto di Fernetti

Ieri mattina, la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per furto aggravato in concorso due autisti. Si tratta di un cittadino ucraino del 1967 e di un rumeno classe 1995. I due sono stati sorpresi dal personale di vigilanza dell'autoporto di Fernetti mentre rubavano cibo per gatti da uno scatolone all’interno di un magazzino di stoccaggio. Sul posto una Volante del Commissariato di Polizia di Duino Aurisina. Accompagnati in Questura, sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica.

Nei giorni scorsi, infine, la locale Polizia Ferroviaria ha indagato in stato di libertà per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità un cittadino ungherese del 1983; denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale, infine, una 25enne triestina.