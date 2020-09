Rubano i cellulari dei clienti del bar, denunciati

Questa notte la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per furto aggravato in concorso quattro persone. Si tratta di una cittadina italiana di 36 anni, di una cittadina marocchina di 26 anni e di altri due cittadini marocchini classe 1989 e 1990. La banda aveva sottratto i cellulari ad alcuni avventori di un bar di piazza Unità. Due cellulari sono stati recuperati e restituiti ai proprietari. Sul posto personale della Squadra Volante.

Nel tardo pomeriggio di ieri sono stati denunciati per violazione di domicilio due molesti venditori porta a porta. Si tratta di due giovani di 20 e 23 anni. Sono entrati all’interno dell’appartamento di un’anziana nel rione di San Giacomo contro la sua volontà.

Questa mattina, verso le 6, la Polizia di Stato ha multato per alcune violazioni al codice della strada un cittadino afghano del 1986. Una Volante lo ha controllato in via Ghirlandaio mentre si trovava alla guida di un’auto senza patente italiana perchè mai conseguita. A bordo un suo coetaneo pakistano. Il mezzo, di proprietà di una ditta di autonoleggio, è stato sottoposto a fermo amministrativo.