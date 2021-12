Rubano il bancomat e riescono a prelevare contanti

Una donna di Premariacco è finita nel mirino dei malviventi che, dopo essersi introdotti nella sua abitazione, e aver rubato denaro contante per circa 500 euro, si sono impossessati anche della sua carta bancomat. Prima che la donna riuscisse a bloccare la tessera, i ladri sono riusciti a fare due prelievi per circa 2.500 euro. Per la vittima del furto non è rimasto altro da fare se non chiamare il 112.

Un caso simile è accaduto a Codroipo, nei giorni scorsi, dove un'anziana del posto ha raggiunto lo sportello bancomat per fare un prelievo.Mentre stava digitando sulla tastierina il codice segreto è stata avvicinata da uno sconosciuto che, con la scusa di aiutarla a eseguire l'operazione, è riuscito a memorizzare il codice e a fare poi dei prelievi fraudolenti per circa 2000 euro. Indagano i Carabinieri.