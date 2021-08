Rubano il portafogli a un'anziana, fermate due ladre

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, la Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Trieste - via Hermet hanno arrestato in flagranza di reato due cittadine bulgare, di 30 e 21 anni, domiciliate in Inghilterra, che hanno detto di trovarsi in città per turismo.

Le due donne, all’interno di un negozio di abbigliamento di via Ghega, hanno avvicinato un'anziana triestina. Con lievi spinte e sfruttando gli spazi stretti tra i capi esposti in vendita, sono riuscite a sottrarre dalla borsa della vittima il borsello contenente denaro contante, bancomat e documenti.

Quando si sono allontanate velocemente dal negozio sono notate dai Carabinieri, che le hanno seguite e raggiunte mentre salivano a bordo della loro vettura, con targa inglese. I militari hanno proceduto a un controllo e poi a perquisizione, trovando il portafogli della 78enne.

Le due donne sono state arrestate e, al termine delle formalità di rito, sono state accompagnate al Coroneo, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste, mentre il portamonete è stato restituito alla vittima.