Rubano in chiesa e devastano il presepe

Furto nella chiesa di San Francesco in Borgo San Mauro a Sistiana. I ladri hanno scardinato una finestra che è rovinata sul presepe, devastandolo. Questa la terribile immagine che si è trovata di fronte l'anziana perpetua quando stamattina è entrata in chiesa per accedere all'attigua canonica per fare le pulizie.

Ingenti i danni agli infissi da parte dei malviventi, che hanno rovistato dappertutto senza portare via niente. Sconcerto tra i residenti che si sono raccolti intorno a don Fabio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Duino che hanno fatto il sopralluogo e avviato le indagini per scoprire gli autori del furto.

Si tratta del 15esimo colpo nella parrocchie del Fvg nel giro di poche settimane.