Rubano l'auto a un anziano amico, ma vengono subito fermate

Nel pomeriggio di ieri, una Volante della Questura di Udine è intervenuta in un’abitazione nella zona sud della città dove l’anziano residente lamentava il furto della propria auto, regolarmente parcheggiata nel cortile condominiale.

L’uomo, dopo aver trascorso un’ora in casa in compagnia di due amiche, si è accorto, dopo che le due ragazze si erano congedate, che gli erano state sottratte le chiavi della macchina, lasciate su un mobiletto d’ingresso, e che il veicolo non si trovava più nel posteggio.

Nutrendo forti sospetti nei confronti delle due, ha chiamato la Polizia di Stato. Gli agenti, con la targa e la descrizione delle giovani, due sorelle udinesi di 23 e 17 anni, si sono messi alla ricerca del mezzo, fermato poco dopo con le due ragazze a bordo da un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, che coadiuva gli uomini della Questura nei servizi di controllo del territorio.

Le due sono state così denunciate all’Autorità Giudiziaria competente per il furto del veicolo, subito restituito senza danni al proprietario.