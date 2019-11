Rubano la cassaforte e la 'scaricano' lungo l'ippovia

Una cassaforte è stata trovata abbandonata lungo l'Ippovia a Tavagnacco. Si tratta del bottino di un colpo messo a segno sabato scorso in una casa della zona. I ladri si erano introdotti nell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari.

Una volta dentro erano riusciti ad asportare il forziere, al cui interno erano custoditi monili in oro, gioielli, contanti e altri preziosi per un valore di circa 20.000 euro. Più tardi, al rientro in casa, la famiglia ha denunciato l'effrazione ai Carabinieri della Stazione di Feletto Umberto, che ha immediatamente dato avvio alle indagini.

Dopo appena due ore, la cassaforte è stata trovata lungo l'Ippovia, a pochi chilometri di distanza. Era stata aperta e al suo interno non c'era più nulla. A rinvenirla i militari dell'Arma di Martignacco. In corso le indagini.