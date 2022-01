Rubano nel supermercato e spintonano un addetto

Lo scorso venerdì mattina la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per furto un cittadino tedesco classe 1979. Con un complice, che si è dato alla fuga usando violenza nei confronti di un dipendente, aveva rubato generi alimentari per un valore di circa 77 euro in un supermercato di largo Roiano.

I due erano stati notati da un addetto alla vigilanza mentre prelevavano i prodotti e li mettevano in uno zaino. I due si sono presentati alle casse con due bottiglie di birra e, una volta chiesto conto del contenuto dello zaino, uno ha spinto il dipendente ed è scappato.

Sul posto è intervenuta una Volante. Gli operatori hanno ricostruito l’episodio e, dopo le formalità di rito, deferito il cittadino comunitario in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.