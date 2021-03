Rubano superalcolici dal magazzino, presi sette minorenni

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Sacile sono intervenuti in uno stabile di via Campo Marzio dove un residente aveva segnalato la presenza di un gruppo di ragazzini - con felpe, cappucci e mascherine – che da tempo s’introduceva nei garage condominiali. All’arrivo dei militari, i ragazzini si sono lanciati in un fuggi fuggi generale, ma alcuni sono stati comunque bloccati e, nel tentativo di dileguarsi, hanno abbandonato zainetti e bottiglie di superalcolici.

Le indagini, grazie anche ai sistemi di videosorveglianza comunali, hanno permesso di ricostruire la dinamica degli eventi e d’individuare tutta la banda di 'ladri di superalcolici'. Le bottiglie erano state sottratte all’interno del magazzino di un pubblico esercizio poco distante, dove i minorenni s’introducevano approfittando della temporanea apertura dei garage durante l’accesso delle auto dei residenti.

I ragazzi, convocati in caserma in presenza dei genitori, hanno confermato che da tempo si introducevano nel magazzino, che avevano scoperto giocando a nascondino o radunandosi per fumare. Complessivamente si erano impossessati di oltre una trentina di bottiglie di superalcolici (in particolare Jack Daniel’s e Montenegro), alcune nel frattempo vendute a coetanei e altre nascoste. I militari hanno restituito agli aventi diritto più di metà della refurtiva. Per i giovani è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria minorile per concorso in furto aggravato.