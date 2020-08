Rubano un'auto e la danno alle fiamme a Ronchis

Ancora una vettura data alle fiamme questa notte, domenica 2 agosto 2020. Le fiamme si sono levate nel comune di Ronchis, nella Bassa Friulana. L'allarme è scattato nel cuore della notte. A segnalare uno strano bagliore sono stati diversi cittadini che hanno chiamato il 112. Dopo l'allarme, sono stati inviati sul posto, in una zona defilata, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli. I pompieri hanno domato immediatamente le fiamme, impedendo che potessero estendersi alla vegetazione e alle abitazioni. Nessuno è rimasto ferito. La vettura ha subito gravi danni ed è da rottamare. Si tratterebbe di una macchina rubata nel vicino Veneto. Indagano sul caso ai Carabinieri della Compagnia di Latisana, militari dell'Arma che hanno eseguito immediatamente un sopralluogo sul posto. Si tratterebbe di una Bmw. Solo ieri, i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone, erano intervenuti per un identico problema nelle campagne di Pozzuolo del Friuli, nell'area ex Cogolo. Anche in quel caso una vettura rubata da un salone, era stata data alle fiamme da malviventi che, al momento, rimangono ignoti. Anche in questo caso indagano i militari dell'Arma della Compagnia di Latisana.