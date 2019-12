Rubano vestiti in un negozio a Fiume Veneto, due arresti

La Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato due cittadini moldavi, P.I. 39enne e P.I. 18enne, in flagranza del reato per tentato furto aggravato in concorso ai danni di un esercizio commerciale. Sabato 28 dicembre, alle 17.20, la richiesta d'intervento alla Sala Operativa della Questura di Pordenone da parte del personale di un negozio di abbigliamento all’interno del Centro Commerciale di Fiume Veneto, inerente il furto di capi di vestiario per alcune centinaia di euro.



Sul posto veniva inviata immediatamente una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante”. Poco prima dell'arrivo della pattuglia tre persone, di cui due con uno zaino in spalla, erano state notate entrare nei camerini di prova con degli indumenti prelevati dagli espositori per poi uscirne senza nel negozio di abbigliamenti “Piazza Italia”.



Sulla base della descrizione dei soggetti, i poliziotti della “Volante” iniziavano una accurata ricognizione all’interno del “Centro Commerciale”, particolarmente affollato e frequentato da clienti per le festività natalizie, hanno individuato e bloccato le tre persone segnalate, una delle quali indossava un cappotto al quale era stata staccata la placca anti-taccheggio, mentre all’interno degli zaini sono stati rinvenuti vari capi di abbigliamento privati della placca-antitaccheggio

Gli agenti, quindi, hanno restituito il maltolto, che risultava per l’appunto la refurtiva del furto commesso poco prima, al titolare dell’attività commerciale.



Nel corso dell’attività i poliziotti hanno accertato che i tre erano giunti presso il centro commerciale con un autovettura Mercedes con targa bulgara, all’interno della quale nel corso della perquisizione è stato rinvenuto un coltello a serramanico ed in un doppiofondo ricavato nel portaoggetti la somma in contanti di 4.900 euro, sequestrati penalmente per verificarne un eventuale provento di attività illecite.



I due moldavi maggiorenni sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato in concorso e condotti presso la locale Casa Circondariale, mentre il minorenne, cittadino moldavo, indagato per lo stesso reato, in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Trieste veniva affidato ad una idonea struttura per i minori.



Il 39enne, è stato, altresì, deferito in stato di libertà per il possesso del coltello a serramanico rinvenuto all’interno della propria autovettura. Nella mattinata odierna la competente A.G. ha convalidato l’arresto dei due cittadini moldavi e disposto nei loro confronti la misura coercitiva del divieto di dimora nel territorio delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.



Inoltre, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone ha notificato nei confronti dei due cittadini stranieri il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Pordenone con l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.