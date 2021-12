Rubati quaranta chili di barre d'argento

Numerose barre d'argento utilizzate in fabbrica per i trattamenti galvanici sono state rubate da una fabbrica attiva a Pavia di Udine. Si tratta senza dubbio di un furto su commissione. I danni sono ingenti, oltre i 25.000 euro, ancora in corso di quantificazione esatta.

Resta ancora da chiarire la modalità con la quale i ladri abbiano agito per entrare all'interno dell'opificio senza far scattare l'allarme, eludendo il sistema di videosorveglianza. E' stata trovata unicamente una finestra aperta. Probabilmente è da quella che i malviventi sono entrati per poi andare a colpo sicuro nell'area dei metalli preziosi utilizzati in azienda.

Il furto ha riguardato 40 chili di argento utilizzato a fini industriali.