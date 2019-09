Rubava i risparmi e li investiva in banca, la truffa della badante

La Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto una truffa ai danni di una famiglia, composta dall’anziana madre, di 91 anni, da poco deceduta, e dal figlio, affetto da disabilità psico-fisica. Artefice del raggiro la loro badante che avrebbe sottratto 652 mila euro dai beni di proprietà della donna per poi investirli in titoli, grazie anche alla complicità del direttore di una banca, anche lui indagato dalla Procura di Pordenone per il reato di favoreggiamento.

Le Fiamme gialle stanno eseguendo in queste ore alcuni sequestri preventivi per un valore complessivo di 1,212 milioni di euro nei confronti dell’assistente familiare, una cittadina italiana.

Nell'ambito della stessa vicenda, sono anche in corso le indagini per stabilire le cause del decesso dell'anziana. La badante, infatti, senza interpellare i parenti della 91enne, avrebbe immediatamente disposto la sua cremazione.

Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, la donna, una volta guadagnata la fiducia e la familiarità dei due assistiti, malati e psicologicamente fragili, in poco più di dieci mesi, era riuscita a prelevare denaro contante appropriandosi, anche tramite l’indebito uso di bancomat, complessivamente di 652.000 euro.

I successivi approfondimenti hanno dimostrato come la badante aveva acquistato titoli e sottoscritto polizze assicurative a proprio nome, sempre nella stessa filiale di un istituto di credito. Per ostacolare la ricostruzione dei flussi e, quindi, la provenienza delle liquidità, eseguiva operazioni allo sportello “fuori conto”. Anche nello stesso giorno, incassava e versava le ingenti somme in vari libretti di deposito.

Il direttore della filiale doveva essere a conoscenza di queste macroscopiche anomalie, sia dal punto di vista della razionalità economico-gestionale del denaro, sia in relazione alla non conformità ai dettami della normativa antiriciclaggio e dei principi di contabilità interna che l’istituto avrebbe dovuto osservare. Inoltre, si è mostrato reticente nel rispondere ai quesiti degli inquirenti.

Oltretutto, è stato accertato che la badante aveva anche tentato di acquistare un immobile di proprietà di uno dei due assistiti, pagandolo con il denaro precedentemente allo stesso sottratto. La compravendita, per fortuna della vittima, non si era perfezionata solo perché lo studio notarile incaricato per le certificazioni, nel compiere gli adempimenti antiriclaggio, si rendeva conto dell’assoluta 'incapacità naturale' di uno dei contraenti, rifiutandosi, conseguentemente, di formalizzare il rogito.

L’assistente familiare risulta ora indagata per i reati di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio e, come detto, su richiesta della Procura della Repubblica di Pordenone, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto nei suoi confronti un provvedimento di sequestro preventivo di disponibilità e valori per complessivi 1.212.000 euro.

Il responsabile della filiale bancaria dove sono avvenute le operazioni di sottrazione e di autoriciclaggio è, invece, indagato per il reato di favoreggiamento personale e reale.