Rubava in casa dell'anziano che assisteva, scatta l'arresto

Venti euro oggi, quaranta il giorno dopo. Credeva di farla franca sottraendo piccole somme di denaro. Proprio quegli ammanchi, continui e reiterati, hanno insospettito il proprietario di un’abitazione, un ultrasettantenne che si faceva aiutare da una donna per le pulizie di casa e per alcuni servizi come manicure, barba e capelli.

A seguito della denuncia dell’uomo, i Carabinieri di Muggia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, la sua operatrice domestica di 59 anni, una triestina già conosciuta dalle forze dell’ordine per reati analoghi, commessi in danno di persone molto anziane.

Le forze dell’ordine sono ora all’opera per stabilire se, oltre agli episodi già scoperti, ce ne siano altri che i malcapitati non hanno ancora denunciato.