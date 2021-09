Rubavano denaro senza lasciare tracce

Entravano senza lasciare tracce e prendevano solo soldi in contati. Se venivano sorpresi, inventavano delle scuse e si davano alla fuga. E’ stata presa la banda di ladri che, tra inizio luglio e i primi di settembre, aveva colpito abitazioni, aziende e auto tra Friuli Occidentale e Veneto.

Due albanesi, di 39 e 31 anni, residenti rispettivamente a Porcia e a Fiume Veneto, sono stati arrestati dai Carabinieri delle stazioni di Caneva e Polcenigo per furto aggravato, al termine dell’operazione ‘Koki’, coordinata dal pm Monica Carraturo della Procura della Repubblica di Pordenone.

La coppia aveva messo a segno o tentato una lunga lista di furti tra Pordenone, Treviso e Venezia. Ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sacile hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Pordenone Giorgio Cozzarini, notificando il provvedimento nel carcere di Treviso, dove i due albanesi erano reclusi dal 7 settembre, in seguito a un’analoga ordinanza emessa dal Tribunale di Treviso.

I due individuavano aziende e abitazioni in luoghi di campagna o comunque in zone isolate, in modo da evitare di essere osservati, introducendosi all’interno senza usare violenza, sottraendo denaro (circa 1.500 euro complessivamente sottratti); individuato l’obiettivo, il più giovane rimaneva sull’auto, pronto a indicare al complice il momento per poter uscire senza essere visto.

Spesso le vittime non si accorgevano di aver subito un furto poiché il 39enne sottraeva solo denaro contante, senza rimuovere il portafoglio e senza danneggiare gli infissi delle abitazioni.

Si ritiene, quindi, che numerosi altri furti non siano stati denunciati.