Rubavano gasolio e non pagavano il pedaggio

Nel mirino degli agenti della Polizia Stradale sono finiti, ancora una volta, i ladri di carburanti dai mezzi pesanti in sosta, fenomeno che, anche in questo periodo, non conosce tregua. Ieri una pattuglia della Sottosezione di Palmanova in servizio di vigilanza lungo la A4, all’altezza del casello di San Giorgio di Nogaro, alle 5.40, ha proceduto al controllo di un autoarticolato di nazionalità rumena con a bordo due persone già oggetto delle precedenti indagini della Polizia Giudiziaria della Stradale di Udine.

Grazie agli elementi già raccolti, si è potuto stabilire con certezza che i due si trovavano sullo stesso mezzo il 28 febbraio; è stato quindi possibile attribuire loro un furto di gasolio commesso in quella data nell’area di servizio di Gonars Nord.

Durante la perquisizione del mezzo, ben nascosta, c'era un'elettropompa munita di tubi di gomma di varie misure, usata per il travaso del carburante, e diverse taniche di plastica per contenere il gasolio. I due 27enni rumeni identificati a bordo sono quindi stati denunciati alla Procura della Repubblica di Udine per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.

Ulteriori controlli hanno permesso anche di appurare che il conducente aveva un debito di oltre 3.000 euro con Autovie Venete per aver eluso il pagamento dei pedaggi simulando lo smarrimento del biglietto per ben 22 transiti, motivo per il quale è stato sanzionato per un importo di quasi 1.300 euro ai sensi del Codice della Strada, già pagati direttamente nelle mani degli agenti per evitare conseguenze sul mezzo pesante. I due occupanti sono stati sanzionati anche per aver violato le norme anti Covid-19, per non aver informato preventivamente il Dipartimento di Sanità del loro ingresso sul territorio nazionale.

Il furto di gasolio accompagnato dal sistematico mancato pagamento dei pedaggi autostradali è una delle pratiche che provocano concorrenza sleale nel settore dell’autotrasporto, con una riduzione fraudolenta dei costi. Per questo gli uomini della Polizia Stradale mantengono sempre alta l’attenzione al fenomeno.