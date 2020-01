Rubavano le offerte in chiesa, arrestati

I Carabinieri di Casarsa della Delizia hanno arrestato un uomo di 42 anni di nazionalità rumena e una 55enne di nazionalità moldava per furto aggravato in concorso, messo a segno ieri mattina ai danni della parrocchia Santa Croce e Beata Vergine del Rosario di Casarsa della Delizia.

Ad accorgersi della strana presenza è stato il parroco, don Lorenzo, che, uscito verso le 11 dalla sacrestia, ha notato due sconosciuti allontanarsi frettolosamente dalla chiesa e confondendosi tra gli avventori del mercato settimanale, a quell’ora gremito di gente.

Intuito che potessero aver trafugato le offerte dei fedeli, ha chiamato subito gli uomini dell'Arma che, dopo aver raccolto le prime informazioni, hanno avviato le ricerche, estese all’area del mercato e, con l’ausilio di altro personale di rinforzo, alla zona della stazione ferroviaria. I due erano proprio lì, in attesa di prendere il primo treno disponibile.

Bloccati dai militari, sono stati accompagnati al comando per gli approfondimenti del caso. Raccolte le testimonianze e le immagini dell’impianto di videosorveglianza della chiesa e del centro, in presenza di chiari indizi di colpevolezza, i due sono stati arrestati per furto.

Approfittando dell’assenza di fedeli, avevano usato un metro avvolgibile con all’estremità del nastro biadesivo per 'prelevare' quanto contenuto nelle cassette delle offerte. La perquisizione ha permesso di scoprire come i due avessero con sè diverse centinaia di euro in monete e banconote di diverso taglio, nastri biadesivi di diversa misura e un metro metallico.

La visione delle immagini relative ad altri furti in chiesa ha permesso di notare un uomo che si impossessava delle offerte con lo stesso modus operandi. Questo ha permettesso agli uomini dell’Arma di attribuire all’arrestato altri due colpi, per un valore di diverse centinaia di euro.

A carico dei due è stato anche avviato il procedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Casarsa della Delizia per tre anni.