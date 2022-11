Rubò due pistole in una casa di Aiello, condannato

In poche ore, assieme a due complici, ha messo a segno tre furti in abitazione tra Aiello e Ruda, rubando anche due pistole con tanto di caricatori. E' stato condannato con il rito abbreviato dal gup di Udine Mariarosa Persico a quattro anni e due mesi di reclusione per furto in abitazione e detenzione di armi. Protagonista della vicenda è un marocchino di 27 anni, residente a Pavia di Udine.

Tutto è accaduto il 26 dicembre 2021. Quel pomeriggio, il giovane e i due complici hanno 'visitato' due abitazioni ad Aiello e una a Ruda. Tra la refurtiva, oltre a orologi, monili e denaro contante per un valore di oltre 11mila euro, c'erano anche le due pistole, una Beretta e una Smith and Wesson, e quattro caricatori.

Durante il quarto colpo a Saciletto, però, è scattato l'allarme e i tre sono fuggiti in auto. Un passante ha notato la scena, fotografato la targa e avvisato i Carabinieri della stazione di Fiumicello. Poco dopo, i militari hanno fermato la vettura, con la targa truccata, a bordo della quale c'erano il 27enne e parte della refurtiva, pistole comprese.

"Il mio assistito - spiega il difensore, l'avvocato Mariana Martina - ha fatto da autista e non è entrato nelle abitazioni. Per quanto riguarda la detenzione di armi, le pistole erano parte della refurtiva". Scontato l'appello.