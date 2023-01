Rubò pellicce per 41mila euro, patteggia ed esce dal carcere

Era stato arrestato per il furto di quattro pellicce, per un valore di 41mila euro, in un atelier in centro a Udine. Questa mattina l'uomo, un 51enne croato difeso dall'avvocato Pieraurelio Cicuttini, ha patteggiato davanti al Gup di Udine due anni di reclusione, pena sospesa.

Il Gip ha disposto l'immediata liberazione dell'uomo, detenuto nel carcere del capoluogo friulano. Il furto risale al marzo scorso, quando il 51enne, con la complicità di altre persone, scassinò la serranda di un negozio di via Mercerie e, afferrate le pellicce, fuggì con la refurtiva.

A tradirlo furono le telecamere di un esercizio vicino e quelle stradali. Grazie ai filmati, la Squadra Mobile della Questura di Udine è riuscita a risalire alla sua identità e ad arrestarlo sette mesi dopo assieme a due cittadini serbi di 43 e 39 anni. Le pellicce non sono state recuperate.