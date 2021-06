Ruda, auto cappottata nel fosso

Incidente intorno alle 4.30 di questa notte a Ruda, in via dei Sospiri, in località Saciletto. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell'auto, che è finita rovesciata in un fossato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla Sores e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Palmanova per tutti gli accertamenti. Si temeva il peggio, ma il guidatore è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo. La macchina è stata recuperata dal carroattrezzi.