Rumori dal cassone del tir, spuntano dieci migranti

Altri rintracci di migranti a Trieste. A individuarli sono stati gli agenti della Polizia di Stato che operano sulla linea di frontiera con la Slovenia. In totale, sono stati individuati, e identificati, 20 migranti. Dieci di questi, tutti i cittadini afghani, erano nascosti all'interno di un mezzo pesante, un tir con targa serba.

Li hanno individuati i poliziotti durante un normale controllo eseguito all'autoporto di Fernetti. Hanno sentito voci e rumori all'interno del mezzo pesante e, a seguito di un controllo, hanno scoperto la presenza delle persone. Tra loro anche cinque minorenni. Tutti sono in buone condizioni di salute. Gli under 18 sono stati accompagnati nelle strutture di accoglienza predisposte in Fvg.