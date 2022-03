S’introduce in un ufficio dismesso, scatta l’arresto

La Polizia di Stato di Gorizia ha arrestato un 19enne, residente in città, per il reato di violazione di domicilio. L’attività, effettuata dal personale della Squadra Volante, era iniziata domenica pomeriggio, quando due equipaggi erano intervenuti in seguito alla segnalazione della porta di un ufficio in disuso, al piano terra di un condominio, con segni di effrazione.

I poliziotti, dopo aver bloccato le vie di fuga, sono riusciti a introdursi nei locali, dove hanno trovato il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Gli operatori, inoltre, hanno appurato come all’interno dell’ufficio si trovassero alcuni oggetti di probabile provenienza illecita, quali un telefono cellulare, un registratore di cassa, una borsa da donna con tracolla spezzata e una collana.

Dopo gli accertamenti, il 19enne è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Gorizia, a disposizione dell’autorità giudiziaria che, nell’udienza del 14 marzo, ha convalidato il fermo.