S'incastra con l'auto sul passaggio a livello

Resta incastrato con l'auto sui binari vicino al passaggio a livello tra via Lumignacco e via Gervasutta, a Udine. È successo poco prima dell'una di questa notte. Gli operatori e i tecnici di Ferrovia sono stati subito contattati dalle Forze dell'ordine locali per capire se in quel momento, o a ridosso, fosse previsto il transito di un convoglio.

Per fortuna il primo treno era previsto per le 6 di questa mattina. La vettura è stata, quindi, rimossa per tempo dal carro attrezzi. E' al vaglio la posizione del conducente che potrebbe essere sanzionato o denunciato. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. L'uomo alla guida dell'auto non ha riportato lesioni.