S'incendia il macchinario dell'ossigeno, anziano ustionato

Un uomo di 79 anni residente a San Pietro al Natisone è rimasto ustionato nelle prime ore di oggi ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale in ambulanza. Il pensionato deve sottoporsi periodicamente a terapie con l'ossigeno, a causa di difficoltà respiratorie. Anche stanotte indossava la mascherina. Ciò nonostante pare abbia utilizzato un accendino, forse per fumare una sigaretta, e avrebbe innescato l'incendio. Il pensionato è stato così avvolto dalle fiamme.

A chiedere aiuto è stata la moglie che lo ha soccorso gettandogli addosso una coperta. L'uomo è rimasto ustionato in diverse parti del corpo. È grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per un controllo dei locali. L'abitazione non ha subito danni né da fumo né da fiamma.