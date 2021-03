Momenti di panico in una casa Ater a Oleis di Manzano, in via Pietro D’Agostina. Un mobile contenente una bombola di gas propano liquido - Gpl posizionato sulla veranda di un alloggio al piano terra ha preso fuoco.

Immediato l'allarme e pronto l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale che hanno evitato che la bombola esplodesse, evitando danni maggiori anche alle adiacenti abitazioni. Nessuna persona è rimasta ferita.