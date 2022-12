S'indaga sulla morte di un'anziana in casa di riposo

Undici dipendenti della casa di riposo Isa Zuzzi di San Michele al Tagliamento sono stati iscritti nel registro degli indagati in seguito alla morte di un'ospite della struttura, Carmelina Rossi, di 87 anni. Dopo il decesso dell'anziana, un paio di settimane fa, i figli hanno presentato un esposto, facendo scattare le indagini.

In attesa dell'esito dell'autopsia, il Comune di San Michele e il Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale per i servizi sociali Ida Zuzzi, in una nota congiunta, esprimono “la loro totale fiducia nei confronti del personale della casa di riposo. Tale fiducia, riposta in particolare nel personale medico e infermieristico che, anche durante la pandemia, ha sempre saputo operare con totale dedizione alla gestione della struttura, una delle poche rimaste a gestione pubblica, e alla cura delle circa novanta persone ospitate, spesso colpite da gravi patologie legate all’anzianità”.

“L’Amministrazione, in relazione alla consapevolezza che il personale della struttura abbia agito con la massima accuratezza, ha predisposto la tutela legale al fine di favorire il percorso della giustizia per far emergere la verità nel più breve tempo possibile, salvaguardando il personale per permettergli di svolgere il proprio lavoro con il consueto attaccamento e dedizione dimostrati dal punto di vista professionale e umano”, conclude la nota firmata dal Sindaco Flavio Maurutto, dalla presidente della struttura, Sabrina Lando, e dal Direttore Mauro Masutti.