Un ospite del Cpr di Gradisca d’Isonzo è morto nel primo pomeriggio di oggi all’Ospedale di Gorizia. Si tratta di un cittadino della Georgia di 20 anni che era ospite della struttura gradiscana.

Era una delle persone coinvolte, giorni fa, in una rissa all'interno del Centro per i rimpatri, aperto dal 16 dicembre accanto al Cara. Sul caso è stata aperta un'indagine per chiarire le cause del decesso e, con ogni probabilità, sarà chiesta l’autopsia sul corpo del giovane.