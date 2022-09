S'infortuna andando a correre nel bosco

Sette soccorritori della stazione di Maniago del Soccorso Alpino, assieme ai sanitari dell'ambulanza e ai Vigili del Fuoco, hanno preso parte a un intervento di soccorso lungo un sentiero boschivo a monte dell'abitato di Maniago Libero, dove una donna di Maniago del 1981 si è infortunata durante un allenamento di corsa.

Si stava allenando sotto le pendici del Monte Jouf quando si è incastrata con una gamba in alcune radici procurandosi lo strappo e una ferita al polpaccio.

I soccorritori l'hanno raggiunta dopo averne individuato la posizione - è stata lei stessa a chiamare il Nue112 e la Sores ha fornito le coordinate - e i sanitari le hanno fasciato l'arto per poi scendere assieme a lei accompagnandola e fornendole supporto fino all'ambulanza che attendeva in strada. L'incidente è avvenuto in località Valpiccola.

L'intervento si è svolto tra le 19 circa e le 20.