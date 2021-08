S'infortuna durante un'escursione in canyon

Nella tarda mattinata, intorno alle 12, la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tolmezzo, composta da personale specializzato del Nucleo Speleo Alpino Fluviale, è intervenuta assieme al personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e ai volontari del Cnsas in un canyon lungo il Torrente Razzie, nel comune di Forni di Sotto, per soccorrere un escursionista che si era infortunato.

Le squadre hanno raggiunto il luogo dell'incidente e hanno trovato un gruppo guidato di escursionisti; uno di questi, durante un passaggio, era caduto, infortunandosi alla schiena. I soccorritori lo hanno imbarellato e, dopo averlo calato dal canyon, lo hanno portato in una zona aperta sulla riva del torrente dove l'uomo è stato verricellato sull'elicottero del servizio sanitario regionale per il trasporto in ospedale.

L'intervento si è concluso con l'assistenza al resto del gruppo nella discesa della cascata e il successivo accompagnamento fino alla strada.