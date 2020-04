S'infortuna lungo i sentieri della Grande Guerra

Esce per passeggiare lungo i sentieri della Grande Guerra, in prossimità della Stazione dei treni di Monfalcone. Lungo uno di questi tracciati cade e resta seriamente ferito a un arto. È successo questa mattina, poco prima delle 10. Vittima un cittadino della zona che, dopo l'infortunio, è riuscito a chiamare aiuto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone, che hanno dato supporto al personale medico per raggiungere la persona ferita. Non è stato semplice, infatti, raggiungere il punto, in un'area impervia.

Soccorsa e messa in sicurezza dai pompieri, la persona è stata poi affidata alle cure mediche dell'equipe sanitaria inviata dalla Centrale Sores di Palmanova che l'ha trasportata in ospedale. Non è in pericolo di vita.