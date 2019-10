S'infortuna lungo il sentiero della memoria

Intervento di soccorso, questa mattina, a Dardago di Budoia. I Vigili del Fuoco di Pordenone alle 10.20 circa hanno ricevuto una richiesta dal NUE - 112 per un'escursionista infortunatasi scendendo lungo il sentiero 994 denominato "della memoria", in Val della Stua, in comune di Budoia.

La seconda partenza e la squadra Speleo Alpino Fluviale, entrambe dalla sede centrale di Pordenone, si sono in breve portate sul posto, sfruttando la strada forestale "Venezia delle Nevi", recentemente ristrutturata.

Dopo aver praticato le procedure di primo soccorso sanitario necessarie, i pompieri hanno predisposto rapidamente le attrezzature più idonee al recupero dell'infortunata, una donna classe del 1967 di Chions.

Quindi, sul posto sono arrivati anche i volontari del Soccorso alpino che hanno collaborato con i vigili del fuoco per risalire il sentiero e portare l'infortunata fino al punto di ritrovo con l'ambulanza, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario.